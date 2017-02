VIDÉO - Saint-Valentin : mariés depuis 77 ans, Andrée et Alfred s'aiment encore comme au premier jour

Leur couple défie le temps. Depuis 77 ans, Alfred et Andrée Bruthiaud coulent des jours heureux à Barges (Côte d’Or). Une histoire d’amour officialisée en 1940, l’année de leur mariage, mais qui, à les écouter avait démarré bien avant, sur les bancs de l’école. "J’avais 5 ans quand je l’ai connu", raconte Andrée, aujourd'hui 97 ans, à l’équipe de TF1 qui est allée à leur rencontre. "Elle m’a pris par les bras, et m’a dit c’est toi le plus gentil", renchérit Alfred, 101 ans.