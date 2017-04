Cannes 2017 : Kristen Stewart et Robert Pattinson à nouveau ensemble... sur la Croisette

Mais se croiseront-ils ? Rien n’est moins sûr, les plannings de projections n’ayant évidemment pas encore été communiqués. On sait déjà que Kristen Stewart viendra présenter "Come Swim", son premier court-métrage en tant que réalisatrice. Il se murmure également qu’elle pourrait figurer dans le jury de cette 70 édition, présidé par Pedro Almodovar. Elle serait alors amenée à voir – au moins par écran interposé – Robert Pattinson qui est en compétition avec "Good Time" de Benny Safdie et Josh Safdie.