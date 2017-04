Cannes 2017 : Kungs, IAM, Kavinsky... Ils vont faire danser la Croisette

Cannes, son Festival, ses marches... et ses soirées mythiques. La Croisette est presqu'aussi célèbre pour ses évènements cinéma que pour ses extravagances hors des salles obscures, attirant les plus grands artistes du moment près du Palais des Festivals. Edition anniversaire oblige - le Festival de Cannes célèbre sa 70e édition - les occasions de faire la fête ne manqueront pas pour les festivaliers. The place to be ? Sans doute la Villa Schweppes qui, pour ses 10 ans de présence sur la Croisette, accueille une fois encore la crème de la crème, des légendes dans leur domaine. Jugez plutôt.