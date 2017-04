Cannes 2017 : l'actrice américaine Jessica Chastain rejoint le jury de Pedro Almodovar

La Croisette en est tombée amoureuse en 2011, lors de la présentation de The Tree of Life, la future Palme d’Or de Terence Malick. La comédienne américaine Jessica Chastain, 40 ans, sera l’une des membres du jury du 70e Festival de Cannes, présidé par le cinéaste espagnol Pedro Almodovar. C’est Thierry Frémaux, le délégué général de la manifestation, qui l’a annoncé ce vendredi matin sur France Inter, au lendemain de l’annonce de la sélection officielle, rappelant que l'actrice avait été "découverte par le Festival".





18 films seront en compétition, du 17 au 28 mai prochain, dont Happy End, de Michael Haneke, "double palmé" en 2009 pour Le Ruban Blanc et en 2012 pour Amour. Ou encore Les Proies de Sofia Coppola, Wonderstruck de Todd Haynes et In the fade de Fatih Akin. Mais aussi quatre films français : L’amant double, de François Ozon, Le Redoutable, de Michel Hazanavicius, Rodin, de Jacques Doillon et 120 battements par minute de Robin Campillo.