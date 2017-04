Cannes 2017 : Kidman, Cotillard, Stewart... ces actrices qui vont affoler les photographes

Marion Cotillard, présente chaque année, fera l'ouverture aux côtés de Charlotte Gainsbourg pour "Les Fantômes d'Ismaël" d'Arnaud Desplechin. Kristen Stewart viendra pour la première en tant que réalisatrice pour son court-métrage "Come Swim" et il se murmure qu'elle pourrait faire partie du jury de Pedro Almodovar aux côtés de Jessica Chastain. Eva Longoria, Blake Lively et leurs collègues égéries L'Oréal apporteront la touche finale à ce défilé. Parce qu'elles le valent bien.