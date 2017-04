Cannes 2017 : Ozon, Doillon, Desplechin, Hazanavicius, Campillo… Cette sélection française fait envie !

30 ans après Gérard Depardieu et Isabelle Adjani dans le Camille Claudel de Bruno Nuytten, Jacques Doillon fait revivre Rodin et sa muse sous les traits de Vincent Lindon et Izia Higelin. Le premier, primé à Cannes en 2015 pour son rôle dans La loi du marché, a encore là l’occasion de prouver qu’il est l’un des tous meilleurs comédiens français de sa génération. César du meilleur espoir féminin en 2013 pour Mauvaise Fille, la seconde a l’occasion de passer définitivement dans la cours des grandes. Leur face-à-face, forcément intense, sera l’un des plus attendus de la quinzaine.