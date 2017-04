Cannes 2017 : Robert, Jake, Joaquin... ces "beaux gosses" à ne pas manquer sur le tapis rouge

Cannes. Ses films. Son tapis rouge. Et ses marches que fouleront les plus grands noms du cinéma mondial dès le 17 mai. Edition anniversaire, ce 70e Festival de Cannes n'échappera pas aux traditionnels défilés de toilettes les plus élégantes les unes que les autres, sous un soleil radieux ou une pluie battante selon les caprices de la météo. Après la sélection des films dévoilée jeudi 13 avril, LCI vous livre la sienne.