Cannes 2017 : Haneke, Coppola, Polanski, Doillon, Clooney… 5 films qu’on a très envie de voir sur la Croisette

Avec Amour, présenté sur la Croisette en mai 2012, le cinéaste autrichien allait réaliser un Grand chelem inédit : Palme d’Or, César du meilleur film et Oscar du meilleur film étranger. Cinq ans plus tard, c’est de nouveau en France qu’il a tourné Happy End, à Calais et sa région plus précisément pour mettre en scène l’histoire d’une famille bourgeoise, confrontée au drame des migrants. Au générique Jean-Louis Trintignant, Isabelle Huppert, fidèles du réalisateur, mais aussi Mathieu Kassovitz pour un film dont la présentation aurait une saveur particulière, quelques jours après le second tour de l'élection présidentielle. Quel que soit le résultat.