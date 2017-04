Cannes 2017 : Uma Thurman, elle aussi, sera présidente

Elle ne viendra pas tuer Bill mais les participants ont tout de même du souci à se faire. Uma Thurman a été nommée présidente du jury Un Certain Regard pour la 70e édition du Festival de Cannes qui s'ouvre le 17 mai prochain. L'actrice américaine succède à la Suissesse Marthe Keller et à l'Italienne Isabella Rosselini à la tête de cette sélection qui "propose des oeuvres singulières dans leur propos et leur esthétique", précisent les organisateurs.