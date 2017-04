Cannes 2017 : Vanessa Paradis va jeter un froid sur le Festival

Vanessa Paradis n’est pas la seule vedette attendue à la Quinzaine des réalisateurs. Ainsi Gérard Depardieu, Juliette Binoche, Valéria Bruni Tedeschi, Bruno Podalydès, Nicolas Duvauchelle et Xavier Beauvois viendront ainsi défendre Fragments d’un discours amoureux, le nouveau film de Roland Barthes.





19 longs-métrages seront présentés cette année dans le cadre de la Quinzaine parmi lesquels Un beau soleil intérieur de Claire Denis, Jeannette de Bruno Dumont, le réalisateur de Ma Loute, en compétition officielle l’an dernier ; L’amant d’un jour de Philippe Garrel, West of the Jordan River du réalisateur israélien Amos Gitaï ou encore Alive in France, un documentaire du cinéaste américain Abel Ferrara… sur lui-même.