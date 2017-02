César - "Elle", avec Isabelle Huppert : chronique d'un thriller psychologique réjouissant et (très) malsain

Au gré des sons et des ruptures de ton, l’auteur de Basic Instinct brode une oeuvre mutante, en perpétuelle mouvement, qui charrie des méchancetés réjouissantes et étrille chaque personnage, aussi secondaire soit-il. Pour autant, n’allez surtout pas croire que son premier long métrage tourné en France a défiguré sa patte. Oh que non !





C’est dans ce grand écart permanent entre les séquences crues et l’humour noir que siège sa signature quasi surnaturelle. Car oui : les décalages qui traversent les actions et les réactions de Michèle sont si grands qu’ils en deviennent incroyables (dans tous les sens de ce terme galvaudé). Elle est une oeuvre aux relents délicieusement cradingues et tordus, doublée d’une habile auscultation des apparences et faux-semblants. Bref, un de ces films qui n’épargne ni son public ni ses protagonistes.