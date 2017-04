Cannes 2017 : pour la première fois, Netflix présentera deux films en sélection officielle

"C'est une situation unique et inédite", selon Thierry Frémaux. Le délégué général du Festival de Cannes 2017, qui présentait ce jeudi la séléction officielle, a annoncé la présence de deux films distribués par la plateforme américaine Netflix. Une première sur la Croisette.





Okja du réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho (The Host, Snowpiercer) et The Meyerowitz Stories de l'Américain Noah Baumbach (Frances Ha) font partie des 18 films en compétition pour la Palme d'or. "L'engagement du Festival de Cannes à offrir une place exceptionnelle aux films des auteurs les plus reconnus est unique. Nous sommes très honorés d'avoir l'opportunité d'y présenter, pour la première fois, deux de nos films les plus attendus", a réagi Ted Sarandos, directeur des contenus de Netflix, dans un communiqué.