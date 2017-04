Nicole Kidman, la star de Cannes 2017, ce sera elle. Pourquoi ?

Nicole Kidman sera l'actrice la plus représentée lors de ce 70e Festival de Cannes. Jugez plutôt : l'Australienne viendra défendre trois films. Trois films et autant de registres différents. Elle concourra pour la Palme d'Or dans "Les Proies", le film d'époque de Sofia Coppola avec Colin Farrell et Kirsten Dunst. Elle sera également en compétition dans le drame dont on ne sait pas encore grand-chose de Yorgos Lanthimos, "The Killing of a sacred deer". Le délirant "How to talk to girl at parties" de John Cameron Mitchell, mêlant romance, musique et alien, sera lui projeté hors compétition.