VIDEO – Cannes 2017 : découvrez le teaser coquin de "L’Amant Double", le nouveau François Ozon

Il s’agira de la troisième collaboration de l’acteur belge Jérémie Renier avec François Ozon, après Les Amants Criminels, en 1999, et le grand succès de Potiche, en 2010. La Française Marine Vacth retrouve quant à elle le cinéaste qui l’avait révélé sur la Croisette, en 2013, avec le drame Jeune et jolie dans lequel elle incarnait Isabelle, une adolescente qui se livre secrètement à la prostitution. Et qui lui avait valu une nomination au César du meilleur espoir féminin en 2014.





L’amant double est l’un des quatre films français présentés en compétition officielle cette année à Cannes. Les trois autres sont Rodin, de Jacques Doillon, avec Vincent Lindon dans le rôle du sculpteur ; Le Redoutable de Michel Hazanavicius, biopic de Jean-Luc Godard interprété par Louis Garrel ; et enfin 120 battements par minute de Robin Campillo, récit du combat du mouvement Act Up au début des années 1990.