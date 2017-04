VIDÉO - Monica Bellucci à Cannes : un festival de rôles

Deux ans plus tard, les festivaliers la retrouvent dans l'un des films choc de la quinzaine. Dans Irréversible, de Gaspar Noé, elle est victime d'un viol dont rien n'est caché à l'écran. Une scène insoutenable qui fait fuir bon nombre de spectateurs dès la début de la projection. L'Italienne se fera même invectiver par l'un d'eux à la sortie du Palais des Festivals. Elle créé de nouveau l'évènement l'année suivante - de manière moins sulfureuse - lorsque Thierry Frémeaux, délégué général du Festival de Cannes, et Gilles Jacob, alors président de la quinzaine, lui confient les clés des cérémonies d'ouverture et de clôture. Elle retrouve ce même pupitre en 2014 pour remettre le prix d'interprétation masculine à Timothy Spall pour Mr Turner.