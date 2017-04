"À pleurer", "honte", "dramatique" ... : la presse et le football français scandalisés par les incidents de Bastia-Lyon

S'il affirme également que deux autres stadiers ont frappé les joueurs lyonnais, le président Aulas a tenu à souligner le "comportement irréprochable" des joueurs bastiais. Vainqueur et buteur avec l'OM un peu plus tard face à Saint-Etienne (4-0), Bafétimbi Gomis a également réagi à ces scènes de violences surréalistes auxquelles le football français s'est abandonné dimanche soir. "Ce sont des images qui n'ont pas le droit de salir ce football. J'espère que cela sera sanctionné et qu'on ne reverra plus ça", a commenté l'ancien lyonnais au micro de Canal+.