Accident lors d'Amiens - Lille : "Ce stade est clairement vétuste et rafistolé", affirme un supporter du LOSC

Tout est parti d'un mouvement de joie. Après un but lillois au stade d'Amiens au quart d'heure de jeu, ce samedi soir, des supporters se sont précipités vers la barrière pour célébrer leur joueur. C'est alors que cette dernière a cédé. Le dernier bilan fait état de 29 blessés dont cinq graves.





Situé tout en haut de la tribune, Matthieu, un supporter du LOSC, incrime les infrastructures plutôt que les fans : "Ce stade est clairement vétuste et rafistolé par-ci par-là (toit remplacé par des bâches, poteaux rouillés...). J’ai vu la barrière qui est tombée en descendant, et dans aucun stade elles ne cèdent, c’était impressionnant de voir une telle structure tomber comme ça." Le stade de la Licorne d'Amiens connaît en effet des travaux de rénovation, et la tribune latérale face à celle de l'incident est d'ailleurs fermée pour réfection, selon l'AFP. Mais ces travaux n'ont rien à voir avec la sécurité de la barrière qui , elle, "était parfaitement aux normes" a assuré le préfet de la Somme sur LCI.