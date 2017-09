Accident lors du match face à Lille : le président d'Amiens accuse les ultras du LOSC

"Il n'y a pas de problème de barrière." Le président d'Amiens, était catégorique ce samedi soir, après l'incident qui a fait 29 blessés dont cinq graves. Si plusieurs supporters ont dénoncé la vétusté du stade, qui est pleins travaux de rénovation, pour Bernard Joannin, ce sont les "ultras" les responsables.





"Les services de police nous avaient prévenu que 200 ultras très énervés étaient dans le parcage réservé aux Lillois. Ils se sont lancés de façon désordonnée, plus de 500 personnes, sur cette barrière qui était en parfait état. Imaginez 500 personnes qui voulaient pénétrer sur le terrain", a déclaré le dirigeant du club picard suscitant immédiatement une polémique avec les Lillois.





Et d'aller plus loin : "Il y a une réflexion forte qu'il faut avoir au niveau de la Ligue sur le déplacement des supporters. On voit de plus en plus que certains supporters sont interdits de déplacement. Le foot doit être un spectacle de qualité et il doit être joyeux pour les familles, en toute sécurité."