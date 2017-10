Supporters lillois blessés à Amiens : des "anomalies" constatées dans la fixation des barrières

L'accident avait blessé 29 personnes, lors du match Amiens-Lille, le 30 septembre. La barrière du stade de la Licorne à Amiens, qui a cédé sous le poids de dizaines de supporteurs lillois ce soir-là, présentait des "anomalies" de "fixation", selon l'expertise commandée par le parquet, a annoncé celui-ci vendredi.





"Les premières constatations effectuées par l'expert et les enquêteurs ont révélé des anomalies dans les modalités de fixation de la barrière métallique dégradée, de même que dans celles des barrières identiques installées dans le stade", rapporte le procureur de la République, Alexandre de Bosschère, dans un communiqué.





"Ces anomalies portent en particulier sur les fixations des barrières sur le béton et sur la solidarisation des barrières entre elles", précise le procureur. Une information judiciaire contre X a été ouverte pour rechercher "les éventuelles responsabilités". "Ce sont des anomalies et non pas des malfaçons", a fait valoir auprès de l'AFP le vice-président de l'Amiens SC, Luigi Mulazzi. "Nous en prenons acte, tout en rappelant que nous sommes locataires du stade".