PSG : "On n'a pas besoin d'être amis" : Cavani revient sur le "penaltygate" avec Neymar

EXPLICATION - Un mois après le "penaltygate" entre Neymar et Cavani, lors de la rencontre face à Lyon au Parc des Princes (2-0), l'attaquant uruguayen est revenu sur cet épisode dans une interview accordée à SFR Sport. "On a besoin d'être une équipe compétitive, on n'a pas besoin d'être amis" a notamment déclaré "El Matador".