Antoine Griezmann ne fait pas partie du 11 de l’année de la FIFA !

Pas de chance pour notre Antoine Griezmann national, qui en fait les frais pour céder la place à Luis Suarez, lequel compose donc le trio offensif avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Du reste, on notera que les joueurs du FC Barcelone et du Real Madrid y sont omniprésents, si l’on excepte le gardien allemand du Bayern Munich, Manuel Neuer, et le défenseur brésilien Dani Alves, qui a toutefois porté le maillot du Barça jusqu’à cet été et son transfert à la Juventus. Et si les votants étaient simplement monomaniaques ?