Après la fin de sa préparation et avant le Trophée des champions contre Monaco, que vaut le PSG (sans Neymar) ?

Le secteur offensif est le grand point positif de cette préparation estivale des Parisiens. Car on a assisté à de fort belles séquences. Et l’on a noté que les attaquants étaient plutôt en forme (à l’exception notable d’un Jesé dont on se demande ce qu’il fait encore là). Mentions spéciales aux Argentins Di Maria et Pastore, particulièrement en vue. On n’oublie pas non plus Lo Celso et Guedes, décisifs et volontaires, qui méritent sans doute plus de temps de jeu qu’ils n’en ont eu jusqu’alors. Surtout en cette période où Lucas est complètement à la rue. Peut-être dans l’attente de l’arrivée de son grand ami Neymar... En attendant, comme l’an passé, ce sera à Cavani de faire le job. Et, pour le coup, on peut d’ores et déjà compter sur lui.