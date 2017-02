Après PSG-Barça, les supporters de l'OM admirent-ils le PSG ? Plongée au cœur de la mauvaise foi

Même son de cloche, ou presque, du côté de l’autre supporter emblématique de l’OM, René Malleville : "Franchement, je m’en fous, mais d’une force ! Ça me laisse complètement froid. Je ne suis même pas anti-Parisien. Pour moi, notre seul rival, c’est Saint-Étienne. On n’a rien à voir avec Paris. Qu’ils gagnent 4-0 ou perdent 10-0 contre le Barça, pour moi, c’est pareil. En ce moment, l’OM est en plein renouveau et la majeure partie des supporters vivent pleinement ce renouveau, sans regarder le PSG. On nous parle de l’indice UEFA des clubs français en coupe d’Europe, d’accord, mais nos points UEFA, on ira les gagnera nous-mêmes. On vit une période dorée et on n’a besoin de personne d’autre !"