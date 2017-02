Après son triplé contre Saint-Etienne, Zlatan se compare à Indiana Jones

"Les personnes qui me connaissent savent que j'ai joué dans plusieurs clubs, et que je fais toujours de mon mieux. Partout où je vais, je gagne, donc je suis comme Indiana Jones", a ajouté celui qui a déjà les titres en championnat des Pays-Bas, d'Italie, d'Espagne et de France gravés à son palmarès. L’attaquant suédois pourrait d’ailleurs débloquer son compteur dès le 26 février à l’occasion de la finale de la Coupe de la Ligue contre Southampton. Histoire de rentrer encore davantage dans la légende.