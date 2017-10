Arrêtez de nous parler du France-Bulgarie de 1993 ! 5 bonnes raisons de ne pas faire la comparaison

Au-delà des rapports entre joueurs, la qualité intrinsèque des effectifs français n’est pas, non plus, comparable. Celui de 1993 reposait, on l’a dit, principalement sur ceux de l’OM et du PSG. En ce temps-là, il était rare de faire carrière à l’étranger, et dès qu’un joueur cadre était indisponible, il fallait souvent piocher dans le ventre mou du Championnat de France. Didier Deschamps, lui, peut se targuer de pouvoir puiser dans le réservoir le plus fourni de l’histoire du football français. Au milieu et en attaque en particulier, des joueurs aussi forts que Tiémoué Bakayoko, titulaire à Chelsea, ou Nabil Fekir, dans une forme resplendissante avec l’OL, ont ainsi dû être laissés de côté. Précisons, en outre, que sept joueurs du groupe actuel n’étaient même pas nés en novembre 1993.