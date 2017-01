Bacary Sagna condamné à une amende de 46.000 euros pour un commentaire sur Instagram !

Devant l’avalanche de commentaires indignés, il avait bien vite supprimé sa saillie, la remplaçant par "Vous êtes libres de penser ce que vous voulez". Mais le mal, aux yeux de la Fédération anglaise (FA), était déjà fait, d’autant que les captures écran ont abondamment circulé ensuite. Après une victoire 2-1 de son équipe de Manchester City contre Burnley, Bacary Sagna avait posté une photo de ses partenaires et lui la célébrant accompagnée de la légende "10 contre 12". Manière d’indiquer que l’arbitre, qui avait (injustement selon le Français) expulsé un Citizen, roulait pour l’équipe adverse. Un sous-entendu qui lui coûtera cher : la FA condamne en effet ce lundi le latéral droit des Bleus à une amende de 46.000 euros pour "remise en cause de l'intégrité du responsable du match". Son club a d’ores et déjà annoncé son intention de faire appel. Mais cela n’effacera pas la sanction pour autant.