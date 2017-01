Barça : en colère contre l'arbitrage, Piqué s'attaque au président de la Liga !

"Il y a deux mains évidentes de la part de Bruno (un millieu de terrain adverse, ndlr). J’ai aussi vu la main de Mascherano (son coéquipier, ndlr), mais on parle de mains intentionnelles d’un côté et involontaire de l’autre…, a détaillé l’ancien joueur de Manchester United dans des propos relayés par Marca. Chaque semaine qui passe me donne un peu plus raison. Ça confirme ce que je disais la semaine dernière." Déjà remonté contre l’arbitrage après le match aller de Coupe du Roi à Bilbao (défaite 2-1), l’international espagnol avait, en outre, évoqué à demi-mot une théorie complotiste en faveur du Real Madrid. "On sait comment cela fonctionne et c’est tout le temps la même chose ces derniers temps. Nous, nous voulons juste jouer au football, pas à la roulette", avait ainsi pesté le mari de la chanteuse Shakira. Autant de coups de gueule qui pourraient bien valoir à Piqué d'être sanctionné par la Ligue espagnole.