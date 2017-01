Barça : grosse inquiétude pour Busquets, touché à la cheville et sorti sur civière...

Escalante, lui, n'a pas reçu de carton jaune et l'arbitre n'a même pas sifflé faute... Injuste et visiblement très embêtant pour le Barça, car si la blessure du milieu catalan se confirme, Mundo Deportivo évoque déjà la possibilité d'une "grosse entorse", Busquets va sérieusement manquer au club blaugrana dans la lutte qu'il livre en Liga avec le Real Madrid. Mais aussi lors du 8e de finale de Ligue des champions face au PSG (14 février et 8 mars prochains) qui se profile, si une absence durable du joueur était actée.