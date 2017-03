Des supporters du Real Madrid lancent une pétition pour faire rejouer Barça-PSG

Sur la déclinaison espagnole du site Change.org, les socios merengue ont listé toutes les erreurs commises (treize, ndlr) pendant la rencontre par l'officiel allemand. Du but hors jeu de Suarez à la 3e minute à sa simulation dans le temps additionnel, où il obtient un penalty, en passant par le centre de Julian Draxler stoppée de la main de Mascherano. Toutefois, cette demande n'aurait aucune chance d'aboutir auprès de l'UEFA, malgré les plus de 35.000 signataires qu'elle a obtenu ce dimanche matin. Même si le PSG aurait pu déposer une réclamation dans les 24 heures suivant le résultat, nous apprend le réglement de l'UEFA. Les Parisiens vont bel et bien devoir se faire une raison.