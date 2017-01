Barça : Busquets victime d'une entorse à la cheville et incertain face au PSG en Ligue des champions

Escalante, lui, n'a pas reçu de carton jaune et l'arbitre n'a même pas sifflé faute... Injuste et très embêtant pour le Barça, qui a confirmé via son compte Twitter que "Sergio Busquets souffre d'une entorse au niveau du ligament latéral externe de la cheville droite". Ajoutant que des examens plus complets seraient effectués lundi.