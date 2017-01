"Il a insulté ma mère et ça me pose vraiment un gros problème" : Ciccolini explique son altercation avec Balotelli

"Très franchement, je conçois l’énervement de Balotelli. Mais moi, je n’y suis pour rien. Quand il est passé devant moi, à la fin du match, il a commencé à me parler et à m’insulter. Mais il y a un moment où l’humain prend un peu le dessus. Et ma mère, ce n’est pas quelqu’un qu’on peut insulter, qu’on peut traiter de tous les noms, avance-t-il. Ma mère, elle a quatre-vingts ans. Les gens me connaissent. Je n’ai pas réagi gratuitement. Vous pensez que Mario Balotelli, un joueur fantastique, un joueur que j’adore, peut se permettre d’insulter qui il veut parce qu’il s’appelle Mario Balotelli et que c’est une star ? Il a insulté ma mère et ça me pose vraiment un gros problème."