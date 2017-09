PSG - Bayern : le match des câlins entre Cavani et Neymar

On joue la 31ème minute de ce Bayern-PSG, Mbappé centre pour Cavani qui ajuste parfaitement Ulreich le gardien bavarois. 2-0. L’Uruguayen se précipite sur le bord du terrain pour célébrer puis est rejoint par Neymar. S'en suit une petit accolade pour efface la brouille de la semaine dernière. Effet de communication ? Les deux joueurs devaient se savoir scrutés pour le deuxième match de poule du PSG dans cette Champions League.





Il faut dire que l’ambiance n’est pas au beau fixe entre les deux joueurs depuis le "penaltygate" contre Metz. Mais depuis, Unaï Emery a remis les choses au clair. Neymar et Cavani seront les deux tireurs de penaltys attitrés du PSG et comme ça, pas de jaloux. Tout est rentré dans l’ordre ou presque et c'est l'impression donné par le duo d'attaquants ce mercredi soir.