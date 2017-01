Ligue des champions : plus la peine de chercher, il n'y a plus de places pour PSG - Barça

Complet. Comme prévu, le Parc des princes fera évidemment le plein pour la réception de Lionel Messi et compagnie le 14 février prochain, pour ce 8e de finale aller à haut risque pour le PSG. C'est le site officiel du club parisien qui a officiellement mis fin à la vente de billets lancée quelques jours plus tôt et qui a donc connu un succès fulgurant.