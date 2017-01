Bordeaux : Diego Rolan a séché la reprise des Girondins… mais il a une très bonne excuse

À l’école, il y a le fameux chat qui mange les devoirs des élèves. En Ligue 1, c’est l’avion récalcitrant, ou le passepart soudainement non valide, qui permet en général aux footballeurs sud-américains de justifier une habituelle fausse note : en l’occurrence un retard traditionnel à la reprise de l’entraînement, consécutif aux fêtes de fin d’année. On pensait encore y avoir eu droit en apprenant, dimanche, l’absence "injustifiée" de l’Uruguyen Diego Rolan, tandis que ses partenaires des Girondins de Bordeaux entamaient un stage sur l’île de Ré. On a eu tort.