"Boxing Day" : Chelsea, Arsenal, Manchester United, les trois équipes à suivre

Dans le sillage d’un Zlatan Ibrahimovic performant - 10 buts lors de ses 9 derniers matchs- , les Red Devils ont entamé leur redressement après s’être ajustés aux nombreux changements de l’été (arrivées de Mourinho, Pogba, Bailly, Mkhitaryan et donc d’Ibra), avec trois victoires de rang sur la scène nationale. Manchester est bien placé, à 4 points du Big Four, et le calendrier lui impose plusieurs réceptions consécutives en l’espace de cinq jours à Old Trafford. Même si le pedigree des adversaires, Sunderland (18e) et Middlesbrough (14e), n’inspire pas de crainte particulière, il n’est jamais évident d’enchaîner deux matches de suite à domicile. Et surtout deux victoires.