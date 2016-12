Boxing Day : cuisante défaite pour Leicester, malgré les 30.000 Jamie Vardy en tribune

Car depuis l'annonce de la suspension de Vardie, et donc de son absence pour le fameux Boxing Day, Leicester de décoloère pas. "Toute l’Angleterre, tout le monde a vu la faute et a dit qu’il n’y avait pas faute. Nous avons fait appel car nous pensions être dans notre bon droit et nous sommes très déçus du résultat, avait alors lâché le coach Claudio Ranieri en conférence de presse. Quand l’un de nos joueurs fait une erreur, nous ne faisons pas appel. Mais là, il n’y avait pas faute. Je suis très surpris, très énervé. C'est triste pour le football". Mais la vague de solidarité en tribune, elle, était belle. Même si elle n'a pas empêché la défaite.