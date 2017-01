C'est officiel, la Coupe du monde accueillera 48 équipes dès 2026

C’est une petite révolution qui va voir le jour dès 2026. Un an seulement après son arrivée à la tête de la Fifa, Gianni Infantino a obtenu gain de cause et a réussi à imposer l’une des mesures phares de son programme : grossir le nombre d'équipes engagées dans une Coupe du monde. Ce mardi, le conseil de la Fifa a en effet voté à l'unanimité l’augmentation du nombre de participants au Mondial, qui accueillera 48 sélections nationales à partir de 2026, contre 32 à l’heure actuelle. Aucune précision n'a encore été donnée sur la question cruciale de la répartition des places supplémentaires entre chaque confédération, mais selon une source proche de la Fifa, l'Europe passerait à 16 places (contre 13 aujourd'hui) et l'Afrique à 9 (contre 5).