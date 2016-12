C'est quoi ce traitement de Drip Doctors qui vaut à Nasri une enquête de l’agence antidopage espagnole ?

D’après les informations d’El Pais, l’ex international français aurait notamment bénéficié de soins par intraveineuse favorisant l’hydratation : une perfusion contenant "de fortes doses de vitamines B et C, de lysine et zinc combinées avec des nutriments qui permettrait de stimuler le système immunitaire et de combattre les bactéries et les virus courants", décrit le site Drip Doctors. Si les injections par intraveineuse sont autorisées par l’agence mondiale antidopage, la quantité du produit administré ne doit pas dépasser les 50 millilitres, alors que la substance en question doit bien évidemment figurer sur la liste des produits autorisés par l’AMA.