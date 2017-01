CAN : après l'Algérie, c'est maintenant la Côte d'Ivoire qui sort dès la phase de poules !

C'est évidemment une énorme contre-performance pour les vainqueurs de la CAN 2015, eux qui s'étaient toujours au moins qualifiés pour les quarts de finale lors des six dernières éditions. Alors que le Maroc s'est offert le droit de poursuivre son aventure dans cette compétition - les Lions de l'Atlas affronteront leader du groupe D (le Ghana ou l'Egypte) -, les Ivoiriens, eux, s'arrêtent donc prématurément là. Et pour ajouter encore un peu plus à leur peine, Salomon Kalou (31 ans et 89 sélections) a déclaré juste après cette défaite qu'il mettait un terme à sa carrière internationale. Très mauvaise soirée pour les Éléphants.