CAN : Aubameyang, Mahrez, Aurier... ces stars du foot africain qui vont manquer aux clubs européens

En Angleterre, Dans le Big Six, seuls Liverpool et Manchester United seront impactés par la CAN-2017. Les Reds perdent l'un de leurs meilleurs atouts offensifs, le déroutant Sénégalais Sadio Mané. Pour leur part, Les Red Devils feront sans leur défenseur Ivoirien Eric Bailly. Dégâts limités, donc, pour le haut du classement de la Premier League, ce qui n'est pas du tout le cas en bas de tableau. Car les Africains d'Angleterre vont surtout manquer à plusieurs équipes engagées dans la lutte pour le maintien. L'équipe la plus amputée sera peut-être celle des champions en titre. En effet, Leicester (15e) perd ses deux Foxes algériens, soit la moitié de son secteur offensif : Riyad Mahrez, meilleur joueur de Premier League la saison dernière, et tout nouveau Ballon d'or africain, et son compatriote, l'avant-centre Islam Slimani. De son côté, Crystal Palace (17e) devra aussi se passer de son meilleur attaquant, l'Ivoirien Wilfried Zaha, et du milieu malien Bakary Sako. La lanterne rouge Hull sera dépouillée en attaque du Congolais Dieumerci Mbokani et en défense de l'Égyptien Ahmed Elmohamady. C'est encore plus regrettable pour Sunderland (18e), qui perd le défenseur ivoirien Lamine Koné, le milieu tunisien Wahbi Khazri et le milieu gabonais Didier Ndong.