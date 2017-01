CAN : calendrier, horaires, chaînes... comment suivre les meilleures séléctions africaines à la télé

On y est presque. Plus que quelques jours à patienter et le football africain va régner presque en maître sur la planète ballon rond. Presque, car les grands championnats européens se poursuivent dans le même temps, mais cela n'empêchera évidemment pas les supporters de la Côte d'Ivoire (tenante du titre), de l'Algérie (qui espère un nouveau sacre depuis 1990), du Ghana (finaliste de la dernière édition en 2015), du Maroc (dans l'attente depuis 1976) et des autres nations africaines engagées d'avoir les yeux rivés sur les matches qui se dérouleront au Gabon (le pays organisateur) du 14 janvier au 5 février.