CAN 2017: des opposants à Ali Bongo appellent au boycott !

Elle démarre ce samedi et tout ne semble pas réglé comme du papier à musique. En effet, la Coupe d'Afrique des Nations 2017 (CAN) qui débute ce week-end et jusqu'au 5 février est dans le collimateur des opposants à Ali Bongo, qui s'est auto-proclamé comme vainqueur du scrutin, alors que le blocage est total entre le pouvoir et l'opposition emmenée par Jean Ping.