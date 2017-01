Gervinho, Belhanda, Boufal... qui sont les grands absents de la CAN

Ils devaient tous les deux mener le jeu des Lions de l'Atlas et le pire est arrivé. Younes Belhanda n'avait plus que quelques minutes à tenir avant de clore une magnifique première partie de saison avec Nice. Mais le match à Bordeaux juste avant la trêve a viré au cauchemar avec une exclusion et surtout une fracture à un orteil. Quant à Sofiane Boufal, sélectionné dans la liste initiale des 23 d'Hervé Renard, il a laissé planer le doute jusqu'au bout mais a été contraint de jeter l'éponge. Un gros coup dur pour les Lions qui doivent faire sans d'Oussama Tannane et Noureddine Amrabat dans le même secteur de jeu.