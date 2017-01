CAN : l'Algérie tombe face à la Tunisie et risque maintenant l'élimination...

Une ouverture du score contre le cours du jeu des Aigles de Carthage qui a littéralement plombé les intentions de jeu des Algériens qui ont ensuite rapidement encaissé un second but sur un penalty concédé par Ghoulam et transformé par Sliti (2-0, 65e). Rédhibitoire, car même si les hommes de Georges Leekens ont tout de même sauvé l'honneur dans les arrêts de jeu (2-1 par Hanni, 90e+1), la qualification pour les quarts de finale de cette CAN est, elle, en grave péril.