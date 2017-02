Le Cameroun bat l'Egypte et remporte sa 5e Coupe d'Afrique des Nations

Une victoire d'autant plus délectable que les Lions indomptables ont livré un premier acte insipide, subissant une ouverture du score logique des Pharaons, par Mohamed El Nenny à la 22e, avant de voir sortir leur défenseur central Adolphe Teikeu sur blessure. Un coup dur qui a conduit à son remplacement... par Nicolas Nkoulou. Vous connaissez la suite. Le Cameroun remporte ainsi sa 5e CAN, la première depuis 2002. De son côté, l'Egypte, cador continental en ce début de XXIe siècle (vainqueur du trophée en 2006, 2008 et 2010), n'a plus qu'à espérer que cette déconvenue mettra fin à la malédiction qui l'empêche de participer à une Coupe du monde depuis 1990.