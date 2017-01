Le foot français a-t-il un problème avec la CAN ?

Du sélectionneur Laurent Blanc, qui en 2011 plaidait pour "des quotas" au sein des équipes de France et avait déclaré lors d'une réunion à la FFF : "On a l'impression qu'on forme vraiment le même prototype de joueurs: grands, costauds, puissants. (...) Qu'est-ce qu'il y a actuellement comme grands, costauds, puissants? Les Blacks. Et c'est comme ça". En passant par la sortie très controversée de Willy Sagnol fin 2014, durant laquelle celui qui entraînait alors Bordeaux avait évoqué "le joueur typique africain", "physique" et "pas cher", en opposition aux "Nordiques" plus "intelligents" et "disciplinés"...