Can 2017 : Lions, panthères ou éléphants, pourquoi les sélections africaines ont des noms d'animaux?

En sport, c'est bien connu, le but est de dominer son adversaire. Les animaux véhiculent des attributs tels que la force, la vitesse, l'intelligence ou l'adresse. Cela offre un large panel dont les sélections africaines peuvent s'inspirer. Avec la puissance comme référence la plus répandue. Et, ainsi, la référence au "roi des animaux" demeure la plus utilisée par les nations africaines. En effet, dans les contes, le lien incarne souvent le père ou la mère du héros. Une figure protectrice en somme. Ce qui a inspiré le Cameroun, dont l'équipe nationale est surnommée " Les Lions indomptables", le Sénégal, rebaptisé "Lions de la Téranga" (soit l'hospitalité ndlr) et le Maroc, qui s'est attribué le nom de "Lions de l'Atlas". L'idée de puissance est également présente pour la sélection ivoirienne qui est appelée ' Les Éléphants", soit le plus massif des mammifères sur terre.