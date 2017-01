CAN : quel impact pour les clubs de Ligue 1 ?

Rien à voir, tout de même, avec Lille, qui avec cinq éléments envoyés au Gabon - les locaux Youssouf Koné et Yves Bissouma, le Tunisien Naim Sliti ainsi que les Marocains Hamza Mendyl et Mounir Obbadi - paie le plus lourd tribut des clubs français pour cette CAN 2017. Vraiment pas de quoi arranger les affaires d'un club nordiste en difficuté en Ligue 1 (12e), et dont l'entraîneur actuel (Patrick Collot) assure l'intérim sur le banc, en attendant que la nouvelle direction (le rachat du club est en train d'être finalisé) nomme un nouvel entraîneur. En dehors de ce contexte extrasportif particulier dans le Nord, Angers, qui voit partir quatre joueurs et Metz (3), sont d'ailleurs eux aussi dans une situation complexe.