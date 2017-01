CAN : le Cameroun et le Burkina Faso rallient les demi-finales

Les matches couperets et leur saveur toute particulière... Le début des quarts de finale de cette Coupe d’Afrique des nations n’a pas dérogé à ce constat tant les rencontres ont été âpres et disputées pour se frayer un chemin vers les demi-finales de la compétition. Le Burkina Faso a d’abord composté son billet pour le dernier carré en s’imposant aux dépens de la Tunisie (2-0). Les "Etalons" ont fait la différence en fin de match en inscrivant deux buts coup sur coup grâce à Bancé (81e) et Nakoulma (84e).