CAN : le Gabon en hypertension à la veille de "sa" Coupe d'Afrique

Cela doit rester une fête. Du 14 janvier au 5 février, des supporteurs venus de toute l’Afrique vont s’installer au Gabon durant trois semaines et célébrer le football qui reste, de loin, le sport majeur du continent. Mais l’image écornée d’un Gabon sujet a des crises protéiformes (sociales, politiques ou économiques) et des manifestations contre l’organisation de cette compétition risquent de plomber le bon déroulement de cette CAN 2017. A la veille d'un match d'ouverture qui opposera au stade de l'Amitié, le Gabon à la Guinée-Bissau à Libreville (17 heures), l'atmosphère est, en effet, pesante, alourdie qu'elle est depuis quelques mois par la réélection controversée du président Ali Bongo.